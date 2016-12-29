Ученые рассказали, когда пятикилометровый астероид опасно сблизится с Землей

Москва, 29 декабря. К Земле на скорости более 16 километров в секунду приближается астероид Таутатис, масса которого оценивается в 50 миллиардов тонн, а диаметр — в 5,4 километра. Как сообщают ученые, уже в четверг, 29 декабря небесное тело максимально сблизится с нашей планетой. Кроме того, астероид получил статус «потенциально опасного объекта».

Специалисты уточняют, что действительно велика вероятность столкновения с космическим телом. В свою очередь, астероиды включают в соответствующую категорию в случаях, когда они пересекают орбиту Земли на расстоянии, превышающем дистанцию до Луны менее чем в 20 раз.

В 2014 году произошло наиболее «опасное» сближение Земли с астероидом. Тогда специалистов заставило их всерьез поднять вопрос о возможности столкновения, потому как небесное тело оказалось всего лишь в четыре раза дальше от Земли, чем Луна.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты американского космического агентства NASA обнаружили необычные следы на Хароне — спутнике Плутона.