Путин утвердил ожидаемый период выплат накопительной пенсии

Москва, 29 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2017 года в размере 240 месяцев вместо прежних 234.

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации появился текст подписанного главой государства закона об установлении периода выплаты накопительной пенсии в 240 месяцев. Известно, что данная мера была принята, чтобы не допустить резкий рост продолжительности периода выплаты пенсии в период с 2016 по 2020 годы. По данным министерства труда, действие документа распространяется на застрахованных лиц, которым будет назначена в будущем году накопительная пенсия.