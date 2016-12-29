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Сирия сегодня: перемирие настало, Дамаск под минометами, откуда оружие в Алеппо
Новости Сирии

Сирия сегодня: перемирие настало, Дамаск под минометами, откуда оружие в Алеппо

Сегодня 15:44
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Сирия сегодня: перемирие настало, Дамаск под минометами, откуда оружие в Алеппо

Сирия, 29 декабря. Путин заявил о договоренности по урегулированию конфликта в республике. Посольство РФ в Дамаске снова попытались обстрелять. Болгария отрицает свое участие в поставках вооружения в Алеппо. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Перемирие наступило

Президент России Владимир Путин подтвердил: достигнуты договоренности по урегулированию конфликта в Сирии. Да, они хрупкие и требуют особого внимания и терпения. Россия, Турция и Иран выступили гарантами мирного процесса. 

По словам Путина, подписаны три документа. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории республики. Второй  — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров. Следом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил: такие условия позволяют сократить группировку российских войск в Сирии. 

Ранее о похожей цели говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: мол, Турция будет стремиться к тому, чтобы перемирие в Сирии установилось до конца текущего года. И даже готова выступить гарантом этого перемирия вместе с Россией, а все группы иностранных вооруженных формирований должны покинуть Сирию.

Дамаск под минометами

В Дамаске обстановка оставалась достаточно нервозной. Террористы «Джейш Аль-Ислам», скрывающиеся в районе Восточной Гуты, вновь обстреляли из минометов столичный квартал Аль-Мазра. Два человека получили ранения, повреждены два автомобиля. Один минометный снаряд разорвался вблизи российского посольства. Кроме того, в районе Аль-Таджхиз осколки ракетного снаряда ранили еще семь человек

Накануне посольство РФ также подверглось обстрелу со стороны террористов из Восточной Гуты. Один из снарядов упал во внутреннем дворе комплекса административных зданий, но не взорвался. Второй снаряд упал рядом и также не причинил вреда.

Сирия сегодня: перемирие настало, Дамаск под минометами, откуда оружие в Алеппо

На этом фоне террористических провокаций растет возможность серьезных заболеваний в столице. Местные жители вот уже неделю отрезаны от центрального водоснабжения и покупают воду у частных продавцов, качество которой вызывает сомнения. 

Читайте по теме: Сирия сегодня: удар по посольству РФ, ООН об Алеппо, ПЗРК от Обамы, грязь на «Белых касках»

Оружие в Алеппо

История со складом боеприпасов, обнаруженным в Алеппо, получила свое продолжение. Несмотря на то, что боеприпасы оказались болгарского производства, в Софии резко пошли в отказ. Дескать, все международные стандарты по экспорту оружия соблюдаем, в Сирию не поставляем уже лет пять и вообще это какая-то ошибка. 

Напомним, среди найденного вооружения оказались 122-миллиметровые ракеты «Град», боеприпасы к противотанковым орудиям калибра 73 миллиметра и снаряды калибра 40 миллиметров к РПГ. Но болгары кивают в сторону своей межведомственной комиссии по экспорту оружия, которая не могла так поступить. Очень странно.

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Максим Вручный
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