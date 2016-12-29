Путин ратифицировал соглашение о единой ПВО России и Армении на Кавказе

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности, говорится в документе, размещенном на сайте правовой информации.

Документ предусматривает «создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ».

Основными задачами сторон станет несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, а также поддержание системы боевого управления. Уточняется, что порядок применения оружия дежурными по ПВО будет определяться законодательством страны, в воздушном пространстве которой находится объект.

Ранее Путин освободил от должности заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова и назначил замглавы МИД РФ.