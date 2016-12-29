Стало известно, сколько длился последний полет Ту-154

Москва, 29 декабря. Последний полет упавшего в Черное море самолета Ту-154 длился около 70 секунд. По данным Минобороны РФ, авиалайнер поднялся на максимальную высоту в 250 метров при скорости порядка 360 км/ч.

При этом внештатная ситуация на борту продолжалась 10 секунд, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов. По его словам, полет проходил штатно, однако анализ одной фразы пилота свидетельствует о начале и развитии особой ситуации.

«Радиообмен был крайне краток, вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?» — цитирует Байнетова «Свободная пресса».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря. на борту находились 92 человека. Как сообщает «Газета.ру», предварительные данные о причинах авиакатастрофы могут быть получены в январе.