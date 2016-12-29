Заместитель Шойгу рассказал о программе ансамбля Александрова в Сирии

Москва, 29 декабря. Заместитель министра обороны России Николай Панков опроверг информацию о том, что ансамбль имени Александрова собирался выступать в сирийском Алеппо.

На пресс-конференции по расследованию причин гибели Ту-154 Николай Панков сообщил, что ансамбль Александрова летел в Сирию с единственной целью, артисты собирались дать один большой и полноформатный концерт на российской авиабазе «Хмеймим». Информация о возможном концерте в Алеппо является домыслами.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в воскресенье 25 декабря над Черным морем. На борту находились 92 человека, после катастрофы ни один человек не выжил.