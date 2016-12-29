Ученые из Якутии рассказали о новой генетической болезни

Якутск, 29 декабря. Российские и японские исследователи обнаружили новый вид генетического заболевания. Об этом журналистам рассказали эксперты Северо-Восточного федерального университета, которые сотрудничают с Осакским университетом.

Согласно предварительным данным, эта болезнь проявляется в раннем возрасте и поражает сердце, суставы, почки и так далее. В результате дети не доживают и до трех лет.

Напомним, ранее стало известно о том, что страхи и фобии могут передаваться генетическим путем.

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