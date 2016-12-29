Создана комиссия для выяснения причин сбоя техники на борту Ту-154

Москва, 29 декабря. На борту разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 могла произойти нештатная ситуация в работе техники, заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

Глава Минтранса обратил внимание, что, скорее всего, на борту Ту-154 возникла нештатная работа техники.

«Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — констатировал российский министр.

Ранее Соколов подчеркнул, что самолет Ту-154 разрушился от удара о поверхность Черного моря, а затем от столкновения о морское дно. Он уточнил, что воздушное судно было полностью разрушено при крушении.