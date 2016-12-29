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Шойгу: Выплата компенсаций семьям жертв крушения Ту-154 уже началась
Общество

Шойгу: Выплата компенсаций семьям жертв крушения Ту-154 уже началась

Сегодня 13:37
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Шойгу: Выплата компенсаций семьям жертв крушения Ту-154 уже началась

Москва, 29 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обозначил сроки выплаты денег членам семей погибших пассажиров рейса Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в воскресенье в Черном море. Первые выплаты начались вчера.

«Для нас это важно — ваша поддержка и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», — заявил вчера Шойгу.

Напомним, министр распорядился о выделении ансамблю имени Александрова 70 квартир для скорейшего привлечения новых музыкантов.

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Валентин Меликов
#сергей шойгу
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