Шойгу: Выплата компенсаций семьям жертв крушения Ту-154 уже началась

Москва, 29 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обозначил сроки выплаты денег членам семей погибших пассажиров рейса Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в воскресенье в Черном море. Первые выплаты начались вчера.

«Для нас это важно — ваша поддержка и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем. Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших», — заявил вчера Шойгу.