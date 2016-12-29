Держать порох сухим: министр Шойгу и армия России готовы к любым вызовам

29 Декабря 2016 13:57 50

Завершается 2016 год. Несмотря на череду тяжелых новостей, то, как власть ведет себя в этих непростых условиях, сказалось на отношении к ней россиян. Так, за последние дни рейтинг доверия граждан России к президенту Владимиру Путину достиг максимального значения за год — 86,6%, сообщает ВЦИОМ. Согласно этому же исследованию, рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу за неделю вырос на треть, достигнув значения в 14%.

И в горе, и в радости

То, как руководимое Сергеем Шойгу военное ведомство и он лично работают над преодолением последствий страшной катастрофы с Ту-154, унесшей жизни 92 человек, стало причиной повышения доверия россиян к одному из самых популярных после президента российских политиков — министру обороны РФ.

Напомним, рано утром 25 декабря в акватории Сочи потерпел катастрофу самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, на борту которого находились 92 человека. Помимо экипажа, там были военные, журналисты, музыканты, врач и благотворитель Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Как только стало известно о трагедии, Сергей Шойгу лично возглавил поисково-спасательную операцию на месте крушения Ту-154.

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Рука помощи

Поисковая операция на месте крушения Ту-154 уже почти закончена, со дна подняты черные ящики, достают тела погибших и фрагменты самолета. Подтверждаются ранее выдвинутые версии о технической неисправности или ошибке экипажа.

А пока министерство обороны РФ думает о живых: разрабатываются меры для поддержки семей сотрудников ведомства, погибших при крушении Ту-154. Об этом сообщил Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны.

По словам Шойгу, Минобороны проводит работу с семьями погибших, которые нуждаются в поддержке, и продолжит эту деятельность в дальнейшем.

«Речь идет о судьбе детей, жен, о жилищных условиях, — отметил министр обороны. — Мы все это, безусловно, рассматриваем. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки».

Шойгу отметил, что выплаты семьям погибших начались уже 28 декабря, и что Минобороны не делает различий между военными и гражданскими: все семьи получат одинаковые суммы компенсаций.

Всё преходяще, а музыка вечна

Знаменитый ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, потерявший 68 человек при крушении Ту-154, будет жить. В ходе совещания Общественного совета Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что сразу после Нового года начнутся прослушивания в рамках конкурса на замещение, увы, в одночасье ставших вакантными мест в составе хора и оркестра Ансамбля имени Александрова.

Министр обороны отметил, что в этот прославленный коллектив всегда отбирались и попадали самые лучшие артисты и музыканты, и так же будет и впредь.

Сергей Шойгу также выразил благодарность компаниям, которые предложили материальную помощь для восстановления ансамбля и для привлечения в него лучших солистов.

Алеппо — сирийский «Сталинград»

Подводя итоги 2016 года, нельзя не вспомнить, что Россия успешно проводит антитеррористическую операцию в Сирии — первую столь масштабную операцию Вооруженных сил РФ под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Об успехе сирийской кампании говорит хотя бы то, что под занавес года второй по величине город Сирии — Алеппо — был полностью освобожден от террористов запрещенных в РФ группировок и их пособников.

Вот как оценил победу в Алеппо президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский: «Какие бы ни были трудности впереди, факт остается фактом: город-двухмиллионник, а в Алеппо до войны было население два с половиной миллиона, — реально очищен от террористов. Это совершенно фантастический успех. Другое дело, что не надо успокаиваться, да, еще будет диверсионная война, да, в провинции Идлиб формируется новый центр террористического сопротивления Асаду — ко всему этому надо быть готовыми».

Так что в любом случае Новый год явно спокойствия не обещает, а значит, министру обороны Сергею Шойгу и его ведомству нужно и дальше держать порох сухим, а нашему государству и армии быть готовыми к любым вызовам.