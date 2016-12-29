Путин назначил Антонова замглавы МИД РФ

Москва, 29 декабря. Анатолий Антонов освобожден от должности заместителя министра обороны РФ и назначен замглавы МИД РФ. Соответствующий указ подписал в четверг глава Российской Федерации Владимир Путин. С содержанием документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

«Назначить Антонова Анатолия Ивановича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Антонов занимал должность заместителя министра обороны РФ с февраля 2011 года.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что никто не сможет создать России таких проблем, с которыми страна не смогла бы справиться.