Медведев утвердил список жизненно-необходимых и важнейших лекарств

Москва, 29 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарств на 2017 год.

«Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций», — объяснил премьер-министр на встрече со своими заместителями.

Как подчеркнул Медведев, все основные препараты должны быть доступны для россиян.

Как ранее сообщало агентство НСН, Россия сразу на 70% удовлетворяет внутренний спрос на лекарства.

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