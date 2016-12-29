Соколов рассказал, как разрушился Ту-154 при крушении

Москва, 29 декабря. Самолет Ту-154 разрушился от удара о поверхность Черного моря, а затем от столкновения о морское дно, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Соколов констатировал, что воздушное судно было полностью разрушено.

«Было установлено, что самолет при ударе о водную поверхность и об дно Черного моря практически полностью разрушился», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что это обстоятельство значительно осложнило поисковую операцию.

По данным Минстранса РФ, из воды удалось поднять тела 19 погибших и более 230 фрагментов тел жертв авиакатастрофы, а также более двух тысяч обломков Ту-154.

Ранее сообщалось, что эксперты взяли биоматериалы у родственников всех жертв крушения Ту-154.