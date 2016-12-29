В Минобороны прокомментировали версию о задранном носе Ту-154 перед крушением

Москва, 29 декабря. Начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов заявил, что пока преждевременно говорить об угле столкновения разбившегося Ту-154 с поверхностью воды.

Так, отвечая на вопрос о том, что по свидетельству некоторых очевидцев, нос самолета перед падением был сильно задран вверх, Байнетов заявил, что существует видеоинформация и определенные данные, которые нуждаются в уточнении, так как пока нельзя быть уверенным в их достоверности.

«Повторяю, что идет процесс анализа и совмещения всех этих многочисленных факторов», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время все полученные от очевидцев данные сверяется с той объективной информацией, которая есть.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов заявил, что о причинах крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ станет известно уже в январе.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.