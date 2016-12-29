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Российские ученые научились делать алмазные иглы и нити
Технологии

Российские ученые научились делать алмазные иглы и нити

Сегодня 13:13
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Российские ученые научились делать алмазные иглы и нити

Москва, 29 декабря. Ученые Московского государственного университета разработали технологию, которая позволяет создавать кристаллиты алмазов иглоподобной и нитеобразной формы. Кроме того, технология позволяет получить алмаз в форме правильной пирамиды микроскопического размера.

«Суть предложенного метода состоит в использовании хорошо известной закономерности, определяющей формирование поликристаллических пленок из кристаллитов вытянутой формы», — рассказал профессор кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ Александр Образцов.

Он добавил, что из таких кристаллитов, в частности, состоит лед на поверхности озер. Их можно увидеть весной во время таяния. Авторы изобретения утверждают, что такие алмазы можно использовать для создания режущих инструментов высокой твердости или сенсоров, различного типа, передает «Индикатор».

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Геннадий Плющев
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