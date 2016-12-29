Шойгу поручил выделить 70 квартир, чтобы возродить ансамбль имени Александрова

Москва, 29 декабря. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу распорядился выделить квартиры для новых участников ансамбля имени Александрова, которые должны прийти на смену коллективу, погибшему в катастрофе Ту-154 над Черным морем. Министр посчитал, что квартиры станут сильным мотивирующим фактором для пополнения состава ансамбля.

Кроме того, именем художественного руководителя ансамбля Валерия Халилова, погибшего вместе с остальными музыкантами, будет названо военно-музыкальное училище.

Необходимо, по словам министра, «провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ».