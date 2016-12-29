Минобороны объяснило разговор пилотов Ту-154 о закрылках

Москва, 29 декабря. Разговор пилотов Ту-154 о закрылках говорит лишь о начале нештатной ситуации, заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов.

Ранее ряд СМИ опубликовал небольшой фрагмент расшифровки переговоров пилотов Ту-154 непосредственно перед крушением. Из этого фрагмента можно понять, что у самолета произошла какая-то нештатная ситуация с закрылками.

«Радиообмен был крайне краток. Ситуация развивалась за 10 секунд. Пока не могу сказать, про переговоры пилотов о закрылках. Анализ этой ситуации, этой фразы говорит о начале нештатной ситуации, более ни о чем», — подчеркнул Байнетов.