Спецслужбы ДНР задержали шпиона, работающего на СБУ в Донбассе

Донецк, 29 декабря. В Донецкой народной республике задержан украинский шпион, заявили в пресс-службе МГБ ДНР.

В ДНР задержан гражданин Украины 1984 года рождения. По данным спецслужб республики, в Донбассе он работал на СБУ и передавал им данные о передислокации военнослужащих и техники на территории ДНР. На сотрудничество с СБУ задержанный пошел добровольно, чтобы получить возможность беспрепятственного пересекать линии соприкосновения.

«Задержанный неоднократно встречался с сотрудниками СБУ, которые отрабатывали ему задания различного характера в основном связанные со сбором информации о передислокации и местонахождении различных военных и административных объектов на территории ДНР», — рассказали в ведомстве.

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