Армия Сирии в Хомсе начала масштабное наступление на ИГ и «Джебхат ан-Нусру»

Дамаск, 29 декабря. Отразив наступление террористических группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в районе дороги из Хомса на Аль-Саламийя, отряды сирийской армии смогли перегруппироваться и пойти в наступление на них, причинив крупные потери и отбросив уцелевших боевиков к пустынному региону Аль-Бадие.

В то же время сирийская армия подвергла массированному артиллерийскому обстрелу позиции террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в восточной части провинции Хомс. Продолжаются интенсивные столкновения между силами правительства Сирии и ИГИЛ в районе древнего города Пальмира.