Два парома столкнулись при швартовке на Керченской переправе

Симферополь, 29 декабря. Утром в четверг в в порту «Кавказ» Керченской переправы произошло столкновение двух паромов. По информации пресс-службы «Морской дирекциии» — компании-оператора переправы, ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Как говорится в сообщении, железнодорожный паром «Анненков», выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом «Елена», который получил лишь незначительные повреждения.

Стоит отметить, что пассажиропоток на основной транспортной артерии на Крымский полуостров — Керченской переправе за 11 месяцев 2016 года вырос до 6 млн человек.

Напомним, что проблема транспортной доступности российского Крыма окончательно разрешится к 2019 году — после ввода в эксплуатацию Керченского моста.