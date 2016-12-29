Ученые обнаружили неизвестные факты о сексе

Москва, 29 декабря. Ученые рассказали несколько фактов о сексе, которые могут помочь улучшить интимную жизнь.

Исследователи порекомендовали мужчинам изучить женское тело и узнать, где у партнерши находится точка удовольствия. Они также рассказали, что точка G есть и у представителей мужского пола. По словам сексологов, от стимуляции этой зоны мужчина, как и женщина, способен получать больше удовольствия.

По данным экспертов, только 31% представительниц прекрасного пола испытывают пик наслаждения, в то время как мужчины без проблем довольствуются им. Как рассказали исследователи, теплые ноги способствуют получению оргазма у женщин. Поэтому, по их мнению, перед половым актом, следует надеть носки.

Как пишут британские СМИ, также специалисты рассказали, что мужчин привлекает энергетическое поле женщины. Они подсознательно влекутся к женщинам в день овуляции.

Ранее ученые объяснили, как секс влияет на женский мозг.