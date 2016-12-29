Путин и президент Египта обсудили возобновление авиасообщения в ближайшее время

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возобновление авиасообщения между странами в ближайшей перспективе, сообщили представители пресс-службы Кремля.

Как рассказали в Кремле, Путин обсудил с ас-Сиси ситуацию в ближневосточном регионе и в Северной Африке. Главы государств обменялись мнениями по вопросам урегулирования кризисов в Сирии и Ливии.

«Затронуты также некоторые актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества, прежде всего – планы возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что эксперты по авиабезопасности из России приступят к инспекции второго терминала аэропорта Каира, передает Национальная служба новостей.