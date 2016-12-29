Гражданку РФ допросили по делу об убийстве Карлова в Анкаре

Анкара, 29 декабря. Гражданка РФ, бывшая подругой ликвидированного убийцы российского посла Мевлюта Алтынташа, была допрошена в Москве в рамках расследования уголовного дела об убийстве, передает Hurriyet.

СК РФ инициировал уголовное делопроизводство по факту убийства в Анкаре российского дипломата Андрея Карлова турецким бойцом спецназа. В рамках уголовного дела следствие ведется совместной русско-турецкой группой. По данным газеты Hurriyet, следователи установили связь убийцы Мевлюта Алтынташа с жительницей Москвы. Некоторое время гражданка РФ состояла в отношениях со стрелком, однако покинула Турцию до покушения на посла. Турецкое издание сообщает, что москвичку вызвали на допрос, где она подтвердила факт отношений с Алтынташем.