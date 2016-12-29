Бортовой компьютер остановил грузовик, протаранивший толпу в Берлине

Берлин, 29 декабря. Жертв теракта, который произошел 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, могло было быть еще больше, однако их удалось избежать благодаря автоматике грузовика, протаранившего толпу.

Как оказалось, машина была оснащена электроникой, которая останавливает фуру, если замечает препятствие на пути и бездействие водителя. Бортовой компьютер предупреждает шофера об опасности столкновения, и если тот в течение секунды не реагирует, дает команду на торможение, сообщает немецкое издание Spiegel Online.

Напомним, что 19 декабря грузовик на полном ходу въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек. Исполнителем теракта оказался выходец из Туниса, который незадолго до атаки угнал фуру, убив ее водителя — дальнобойщика из Польши. Преступнику удалось скрыться, однако спустя несколько дней он был убит во время перестрелки с итальянской полицией.