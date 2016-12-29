Резкий разворот: как Турция разбрасывается политическими заявлениями

Анкара стремится к тому, чтобы режим прекращения огня на территории Сирии был установлен до конца 2016 года, и хочет совместно с Москвой выступить гарантом перемирия. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о турецкой роли в урегулировании сирийского кризиса.

По словам Чавушоглу, все иностранные вооруженные формирования, включая шиитскую группировку «Хезболла», должны уйти из Сирии. Ранее в американской прессе появилась информация, согласно которой Россия, Турция и Ирак ведут переговоры о делении Сирии на неофициальные зоны влияния. Сообщается, что соглашение находится на стадии разработки и ждет согласования с официальным Дамаском. Согласно этому плану, сирийский президент Башар Асад сохранит свой пост как минимум до следующих выборов.

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«Мевлют Чавушоглу — интересный человек. Вчера он говорил, что перемирие при Асаде невозможно. Сегодня он говорит о том, что перемирие наступит уже сейчас, причем, как сообщает Reuters, существует уже соглашение о перемирии и разделе сфер влияния при том, что Асад остается президентом еще, как минимум, несколько лет. Вообще все заявления официальной Анкары, как и ее поведение в течение всей войны, довольно двусмысленны и не вызывают серьезного доверия. Да, Чавушоглу, Эрдоган и другие вынуждены время от времени повторять священную мантру «асаддолженуйти», иначе их не поймут их подопечные в Сирии, да и у собственных граждан возникнет вопрос к руководству страны: а зачем вообще тогда надо было туда лезть. Это еще и реверанс в сторону Запада, главным образом — Европы, с которой Эрдоган еще не теряет надежды наладить отношения», — пояснил ФАН военный и политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

При этом, отметил эксперт, реальность такова, что Анкара действительно работает в связке с Москвой и Тегераном без участия Запада, так как понимает, что в противном случае останется за порогом, а Асад все равно никуда не уйдет до тех пор, пока его поддерживает Москва, как бы Эрдоган ни пыжился. При этом условием сделки со стороны России является то, что Асад должен остаться президентом, как минимум, на переходный период.

«Где будет в реальности распространяться власть официального Дамаска, как заставить остальных игроков принять новую реальность, что вообще будет дальше — это все детали, которые в настоящий момент и обсуждаются. Громкие заявления тут волне объяснимы, участники переговоров хотят до вступления в должность Трампа предъявить Америке реальный результат, с которым той придется считаться. Что касается того, удастся ли установить перемирие до конца года — это вопрос очень хороший. Формально можно установить все, что угодно. Но будут ли боевики подчиняться ему? Нет, те, которых контролирует Турция — подчинятся, а другие. Да и то, понятие «контроля» тут весьма относительно. Если вы кормите дикого зверя, это не значит, что он признает вас хозяином. И никто не будет выводить из Сирии «Хезболлу» и иранцев. Разве что для виду выведут показательно какие-то «потешные полки». И о каком всеобщем перемирии можно говорить, пока существует «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации, — Прим. ФАН), контролирующее значительную часть территории страны? Если коротко резюмировать, в существовании «сделки» я охотно верю. А вот будет ли она работать — это большой и большой вопрос. В том, что война в Сирии продлится еще годы, и что восстановить Сирию в прежнем виде уже невозможно — я не сомневаюсь, к сожалению», — резюмировал Дмитрий Родионов.