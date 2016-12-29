FAN-TV Лента новостей
Оскорбленный водитель в Харькове устроил погоню за экипажем ДПС
Весь мир

Оскорбленный водитель в Харькове устроил погоню за экипажем ДПС

Сегодня 12:44
42

Оскорбленный водитель в Харькове устроил погоню за экипажем ДПС

Харьков, 29 декабря. В Сети появилось видео с дерзким харьковским водителем, который устроил за сотрудниками украинской ДПС погоню после неосторожно брошенного в его сторону оскорбления.

 В Харькове сотрудники ДПС остановили автомобилиста, нарушившего правила ПДД. Они попросили водителя предъявить документы. Однако автолюбитель потребовал сперва доказать нарушение им правил дорожного движения. Инспекторы этого сделать не смогли.

Пререкания длились не менее 15 минут. Вскоре на место прибыли представители руководящего состава. Они признали, что требования их коллег к водителю были неправомерными и отпустили автомобилиста. Однако в последний момент один из правоохранителей назвал автолюбителя «галимым провокатором».

Оскорбленный водитель вышел из машины и направился к экипажу ДПС. Однако полицейские поспешили уехать на патрульной машине. Водитель погнался за ДПС, требуя решить конфликт «по-мужски».

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске

Сегодня 12:32
140

Товарищ Данди по прозвищу «Крокодил». Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 12:07
105

Прощание с Порошенко и падение ниже дна: Владимир Корнилов о будущем Украины

Сегодня 11:56
740

Сирия сегодня: удар по посольству РФ, ООН об Алеппо, ПЗРК от Обамы, грязь на «Белых касках»

Сегодня 11:11
312

Что надеть в новогоднюю ночь: советы от Юдашкина, Зайцева и Васильева

Сегодня 10:30
224
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Задушившему младшего брата московскому школьнику предъявили обвинения

12:41

Сбербанк спишет долги погибших при крушении Ту-154

12:40

Стало известно, когда завершится расшифровка черных ящиков Ту-154

12:38

Семьи жертв крушения Ту-154 получат выплаты во время новогодних праздников

12:33

Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске

12:32

Соколов: Предварительные результаты расследования крушения Ту-154 будут в январе

12:31

Ученые научились определять дату смерти по анализу мочи

12:30

Донбасс: Киев передаст 15 пленных ДНР и ЛНР в районе Горловки

12:29

Комиссия Минобороны надеется установить причину крушения Ту-154 в течение месяца

12:28

Ученые нашли генетические корни страха

12:27

Жительница Белгорода скончалась во время косметической операции на носу

12:25

Соколов: Тела 19 жертв крушения Ту-154 подняты на поверхность Черного моря

12:24
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Задушившему младшего брата московскому школьнику предъявили обвинения
Читать
Закрыть