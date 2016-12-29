Оскорбленный водитель в Харькове устроил погоню за экипажем ДПС

Харьков, 29 декабря. В Сети появилось видео с дерзким харьковским водителем, который устроил за сотрудниками украинской ДПС погоню после неосторожно брошенного в его сторону оскорбления.

В Харькове сотрудники ДПС остановили автомобилиста, нарушившего правила ПДД. Они попросили водителя предъявить документы. Однако автолюбитель потребовал сперва доказать нарушение им правил дорожного движения. Инспекторы этого сделать не смогли.

Пререкания длились не менее 15 минут. Вскоре на место прибыли представители руководящего состава. Они признали, что требования их коллег к водителю были неправомерными и отпустили автомобилиста. Однако в последний момент один из правоохранителей назвал автолюбителя «галимым провокатором».

Оскорбленный водитель вышел из машины и направился к экипажу ДПС. Однако полицейские поспешили уехать на патрульной машине. Водитель погнался за ДПС, требуя решить конфликт «по-мужски».