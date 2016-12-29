Эксперты взяли биоматериалы у родственников всех жертв крушения Ту-154

Москва, 29 декабря. В настоящее время эксперты взяли биологические материалы у всех родственников жертв крушения Ту-154. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Собраны самые квалифицированные эксперты с самым современным оборудованием. На сегодняшний день взяты биологические материалы от всех родственников погибших», — подчеркнул он.

Кроме того, Каграманян сообщил, что все адреса родственников погибших «взяты под контроль». «психологическая служба оказывает помощь. Поступило 92 обращения», — добавил замглавы Минздрава.