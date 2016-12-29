Задушившему младшего брата московскому школьнику предъявили обвинения

Москва, 29 декабря. Следствие предъявило обвинения 17-летнему жителю Москвы, который подозревается в убийстве своего младшего брата. Следственный комитет просит суд арестовать подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Сегодня задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Напомним, что 27 декабря в одном из жилых домов Москвы было обнаружено тело 10-летнего мальчика. Главным подозреваемым оказался старший брат убитого — 17-летний школьник. Как сообщает Газета.Ru, вероятнее всего, ребенок был задушен. Смерть наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей.