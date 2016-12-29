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Стало известно, когда завершится расшифровка черных ящиков Ту-154
Общество

Стало известно, когда завершится расшифровка черных ящиков Ту-154

Сегодня 12:38
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Стало известно, когда завершится расшифровка черных ящиков Ту-154

Москва, 29 декабря. В отечественном оборонном ведомстве рассказали о том, как проходит расшифровка информации с поднятых на поверхность черных ящиков потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 — на анализ данных потребуется не менее десяти суток. 

В Минобороны РФ заявили, что со вчерашнего дня продолжается расшифровка информации из накопителей. «Чтобы проанализировать весь полет, необходимо время не менее десяти суток. Окончательные выводы будут сделаны не ранее 30 суток», — заметил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов. 

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Алексей Громов
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