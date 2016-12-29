Киев нашел страну, виновную в задержке безвизового режима с ЕС

Киев, 29 декабря. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев назвал страну ЕС, которая задерживает визовую либерализацию.

Елисеев обратил внимание, что либерализация безвизового режима ЕС и Украины задерживается из-за позиции отдельных стран-членов союза. По его словам, им «очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы».

«Сейчас я говорил бы только о Франции, — констатировал замглавы администрации президента Украины. — Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года».

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