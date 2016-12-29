Путин и Ципрас обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 29 декабря. Ситуация в Сирии и кипрское урегулирование стали основными темами телефонного разговора главы Российской Федерации Владимира Путина с премьером Греции Алексисом Ципрасом. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, обсуждался ряд международных проблем, включая ситуацию в Сирии и кипрское урегулирование. Ципрас также выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем и трагической гибелью посла России в Турции Карлова в результате теракта.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами совета безопасности России ситуацию в Сирии.

Напомним, в ноябре президент США Барак Обама заявил, что обсуждал с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом сохранение антироссийских санкций. Как известно, правительство Греции скептически настроено в отношении санкций Запада против России.