Ирак: армия начала второй этап освобождения Мосула от ИГ

Мосул, 29 декабря. Вооруженные силы и полиция Ирака совместно с силами международной коалиции, возглавляемой США, переходят сегодня к выполнению второго этапа операции по освобождению захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

«Это вторая часть операции по освобождению Мосула, — заявил высокопоставленный генерал Неджм Джабури. — Она будет осуществлена силами спецназа, федеральной полиции и нашими войсками».

Напомним, как сообщала «Газета.ru», премьер-министр Ирака Хайдер Абади заявил, что операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (террористическая группировка запрещена на территории РФ) будет завершена в течение трех месяцев.