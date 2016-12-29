Сирия: Турция потребовала вывода сил ливанской «Хезболлы»

Анкара, 29 декабря. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью с турецким агентством Haber News заявил, что силы ливанского движения «Хезболла», поддерживаемые Ираном, должны покинуть территорию Сирии, прежде чем сможет вступить в силу всеобщее перемирие в стране. Он отметил, что Иран в ходе переговоров согласился обеспечить контроль над шиитскими боевиками.

При этом, отметил Чавушоглу, в ходе трехсторонних переговоров с участием России, Турции и Ирана было достигнуто соглашение о всеобщем перемирии. Для этого российская сторона будет контролировать действия войск режима, а Турция проследит, чтобы условия перемирия не нарушали повстанцы.