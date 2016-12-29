Ученые нашли генетические корни страха

Москва, 29 декабря. Ученые выяснили, что страхи и фобии могут передаваться генетически.

Исследователи провели несколько экспериментов с мышами. Они изучали поведение грызунов в нескольких поколениях.

Специалисты приучили грызунов негативно реагировать на определенные запахи. Через некоторое время, животные, учуяв знакомый запах, содрогались от страха. Такую же реакцию показывало и потомство мышей. Этот эффект сохранился через поколение.

Как пишут британские СМИ, этот факт доказывает, что страхи и фобии могут передаваться по наследству через гены. По мнению специалистов, таким образом также могут передаваться хронические депрессии и алкоголизм.

Ранее ученые выяснили, как победить страх перед смертью.