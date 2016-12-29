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Заместитель Шойгу подтвердил информацию о реорганизации авиабазы в Чкаловском
Россия

Заместитель Шойгу подтвердил информацию о реорганизации авиабазы в Чкаловском

Сегодня 13:24
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Заместитель Шойгу подтвердил информацию о реорганизации авиабазы в Чкаловском

Москва, 29 декабря. Заместитель министра обороны России Николай Панков подтвердил сведения о том, что в Чкаловском будет воссоздана особая авиационная дивизия.

На Чкаловской базе будет создана авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Формирование этого подразделения, отметили в министерстве обороны России, стартует в начале следующего года. АДОН была расформирована в 2010 году, дивизионные самолеты и вертолеты занимались транспортировкой военнослужащих и гражданских специалистов, при необходимости они осуществляли эвакуацию из горячих точек. В военном ведомстве России приняли решение возродить это авиационное подразделение.

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Алексей Громов
#сергей шойгу #николай панков
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Шойгу: Выплата компенсаций семьям жертв крушения Ту-154 уже началась
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