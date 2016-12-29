Заместитель Шойгу подтвердил информацию о реорганизации авиабазы в Чкаловском

Москва, 29 декабря. Заместитель министра обороны России Николай Панков подтвердил сведения о том, что в Чкаловском будет воссоздана особая авиационная дивизия.

На Чкаловской базе будет создана авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Формирование этого подразделения, отметили в министерстве обороны России, стартует в начале следующего года. АДОН была расформирована в 2010 году, дивизионные самолеты и вертолеты занимались транспортировкой военнослужащих и гражданских специалистов, при необходимости они осуществляли эвакуацию из горячих точек. В военном ведомстве России приняли решение возродить это авиационное подразделение.