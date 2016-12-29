Жительница Белгорода скончалась во время косметической операции на носу

Белгород, 29 декабря. Следователи проводят проверку по факту гибели девушки из Белгорода, которая скончалась во время проведения пластической операции.

Трагедия произошла в детской больнице Белгорода, где проводилась операция по исправлению формы носа. Хирург должен был убрать горбинку на носу пациентки, однако врачи так и не смогли вывести ее из наркоза. Согласно предварительным данным, у девушки остановилось сердце в результате анафилатического шока — у нее мгновенно упало давление, а температура тела выросла до 41 градуса.

Следственное управление СК РФ по Белгородской области уже возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщают СМИ.