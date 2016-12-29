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Ученые научились определять дату смерти по анализу мочи
Общество

Ученые научились определять дату смерти по анализу мочи

Сегодня 12:30
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Ученые научились определять дату смерти по анализу мочи

Оттава, 29 декабря. Группа канадских ученых после проведения масштабных исследований пришли к выводу, что по анализу мочи можно определить, сколько времени еще осталось жить пациенту.

Обычный анализ мочи, по мнению канадских ученых, может подсказать продолжительность жизни человека. Успешность данной методики подтверждают участники эксперимента — в исследованиях были задействованы данные по 800 тысячам пациентов. Оказывается, что по количеству белковых фракций, содержащихся в моче, можно определить, сколько времени пациент будет жить. Ученые отмечают, что наличие повышенного уровня белка в моче у женщин означает сокращение продолжительности жизни на 8 лет, у мужчин – на 10 лет.

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Ирина Селезнева
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