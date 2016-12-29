Соколов: Тела 19 жертв крушения Ту-154 подняты на поверхность Черного моря

Москва, 29 декабря. Тела 19 погибших, а также более 230 фрагментов тел жертв крушения Ту-154 подняты на поверхность Черного моря, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на пресс-конференции по итогам работы правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Минобороны в районе Сочи.

«17 воздушных средств, множество судов занимались поисками погибших и обломков самолета. Минобороны перебросило личный состав и технику в район крушения. К середине вторых суток были определены границы района поисков. Самолет практически полностью разрушился от удара о воду. В настоящее время поднято на поверхность 19 тел, более 230 фрагментов погибших», — рассказал глава Минтранса.

Напомним, в состав правительственной комиссии вошли руководители и представители Минтранса, Росавиации, Минобороны, МВД, МЧС, Федеральной службы по труду и занятости, Минздрава, а также министерства труда и социальной защиты.

