Следов взрыва и пожара на телах жертв катастрофы и обломках Ту-154 не найдено — МО РФ

Москва, 29 декабря. Следователи не обнаружили следов возгорания при осмотре тел погибших и обломков самолета Ту-154 Минобороны России, который разбился по пути в Сирию. Об этом в четверг заявил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Он также отметил, что российские власти исключают версию о теракте на борту самолета.

Напомним, что самолет министерства обороны России, на борту которого были военные, врачи, музыканты и журналисты, разбился по дороге в Сирию. Трагедия произошла вскоре после вылета из Сочи, где проходила дозаправка воздушного судна. Что стало причиной авиакатастрофы — пока неизвестно.