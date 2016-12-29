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Следов взрыва и пожара на телах жертв катастрофы и обломках Ту-154 не найдено — МО РФ
Общество

Следов взрыва и пожара на телах жертв катастрофы и обломках Ту-154 не найдено — МО РФ

Сегодня 12:20
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Следов взрыва и пожара на телах жертв катастрофы и обломках Ту-154 не найдено — МО РФ

Москва, 29 декабря. Следователи не обнаружили следов возгорания при осмотре тел погибших и обломков самолета Ту-154 Минобороны России, который разбился по пути в Сирию. Об этом в четверг заявил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Он также отметил, что российские власти исключают версию о теракте на борту самолета.

Напомним, что самолет министерства обороны России, на борту которого были военные, врачи, музыканты и журналисты, разбился по дороге в Сирию. Трагедия произошла вскоре после вылета из Сочи, где проходила дозаправка воздушного судна. Что стало причиной авиакатастрофы — пока неизвестно.

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Геннадий Плющев
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Спасатели продолжают поиски фрагментов Ту-154 в Черном море — Минобороны РФ
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