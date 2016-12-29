Донбасс: Киев передаст 15 пленных ДНР и ЛНР в районе Горловки

Донецк, 29 декабря. Украинская сторона передаст 15 пленных сторонников Донецкой и Луганской народных республик в районе Горловки, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

«Сегодня с 15.00 до 16.00 по местному времени в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» (в районе Горловки. — Прим. ФАН) пройдет передача 15 пленных», — сообщили представители Морозовой.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР сообщили, что на территории Украины находятся около 100 пленных из республики, которые содержатся в 15 тайных тюрьмах службы безопасности Украины.