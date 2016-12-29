Спасатели продолжают поиски фрагментов Ту-154 в Черном море — Минобороны РФ

Москва, 29 декабря. Спасательное ведомство продолжает поисковую операцию в Черном море на месте крушения самолета Ту-154, окончательные выводы можно сделать при наличии всех фрагментов лайнера, заявил глава Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Поисковая операция в Черном море, над которым произошло крушение самолета Ту-154 25 декабря, по-прежнему продолжается. Чтобы сделать окончательные выводы относительно причин катастрофы, нужны остальные фрагменты самолета. «Поисковая операция продолжается, нам нужны для окончательного расследования еще фрагменты», — сообщил глава Службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов. Напомним, что в трагедии погибло 92 человека, среди них — артисты Ансамбля Александрова, журналисты, госслужащие, Елизавета Глинка.