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Комиссия Минобороны надеется установить причину крушения Ту-154 в течение месяца
Россия

Комиссия Минобороны надеется установить причину крушения Ту-154 в течение месяца

Сегодня 12:28
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Комиссия Минобороны надеется установить причину крушения Ту-154 в течение месяца

Москва, 29 декабря. Начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов сообщил, что комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 в Черном море под Сочи рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца. По словам генерала-лейтенанта, выкладка фрагментов уже началась.

«В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий, при наличии материалов объективного контроля вещественных доказательств, как правило, (работа) проходит в течение месяца, поэтому мы рассчитываем в течение месяца выйти на причину», — подчеркнул Байнетов.

Ранее сообщалось, что спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154. Спасатели МЧС также подняли 19 тел погибших в крушении Ту-154.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.

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Минобороны объяснило разговор пилотов Ту-154 о закрылках
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