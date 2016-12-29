Две подруги задушили мигранта из Таджикистана бельем во время БДСМ-игр

Димитровград, 29 декабря. Жительницы Ульяновской области предстанут перед судом за убийство иностранного гражданина во время ролевых игр.

Инцидент произошел в городе Димитровград. 21-летняя и 17-летняя девушки познакомились в Сети с 24-летним уроженцем Таджикистана. Молодой человек снимал квартиру на улице Славского.

Девушки договорились встретиться с иностранцем на его квартире 23 декабря. Во время застолья зашел разговор об интиме. Молодой человек предложил гостьям ролевые игры. Он разрешил себя связать с помощью женского белья.

Как пишет 1ul.ru, вечер закончился трагически. Задушенного молодого человека на следующий день обнаружила хозяйка квартиры.

Выяснилось, что после совершения преступления, подруги обыскали квартиру, но ввиду отсутствия ценностей, забрали лишь вещи и деньги убитого. Несовершеннолетняя участница смертельного БДСМ затем спокойно отправилась в школу.

Вскоре полиция задержала подозреваемых. Им предъявлено обвинение по факту убийства группой лиц из корыстных побуждений, а также совершения разбойного нападения.