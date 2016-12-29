Глобальный рубильник и кибероружие: отключат ли Россию от мирового Интернета

Россия должна быть готова к ситуации, если ее вдруг отключат от мирового Интернета. Такое мнение в беседе с журналистами высказал советник президента РФ Герман Клименко. Насколько такая процедура возможна в принципе и как можно защитить себя от такого информационного воздействия? Федеральное агентство новостей узнало у специалиста.

Как считает Клименко, существуют риски ухудшения отношения с Западом в ближайшее время, поэтому Рунет уже нужно отрегулировать так, чтобы он был защищен. Для этой цели в ноябре Минкомсвязи разработало законопроект о регулировании российского сегмента Интернета. Речь там идет о защите критически важной инфраструктуры, размещенной на территории России. Условно говоря, нельзя позволять хакерам проникать в структуры коммерческих банков и красть деньги. Важно, чтобы при этом в России все равно работали электронная почта, телефон, социальные сети.

«Тема отключения ведь не далеко нова. Прекращение функционирования цифровой среды именно внутри России представляется маловероятным, хотя случаи, когда разные фильтрационные средства замыкали цифровую сеть внутри какого-то одного государственного пространства, известны. Это обуславливается спецификой их внутренней экономики, потому что глобальные экономические процессы предусматривают достаточно активную связь и активное информационное взаимодействие. Тем не менее, с отдельными недружелюбными шагами в цифровой среде Россия сталкивается. Некоторые достаточно мелкие — как история с лицензированием шрифтов», — комментирует ведущий аналитик «Регионального общественного центра интернет-технологий» Урван Парфентьев

По его словам, некоторые вещи могут быть гораздо более серьезными и глобальными. Например, если использовать против России кибероружие.

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«Это специальные программы и продукты по выведению из строя не только критической инфраструктуры, но и значимых для экономики объектов. Помните тот шум, который был полнят после обнаружения вредоносных программ в ПО строящейся в Иране Бушерской АЭС? Поэтому в особо критических случаях речь может идти о кибератаках на атомную инфраструктуру, на нефтеперерабатывающие заводы, вплоть до последствий на уровне Чернобыльской АЭС. Несмотря на то, что эти системы в определенной мере защищены от внешнего воздействия и нельзя говорить, что пульт управления реактором подключен к обычному Интернету, но способы применения кибероружия возможны и поэтому вызывают беспокойство», — продолжает аналитик.

Он отметил, что для обеспечения нормального функционирования не только критической инфраструктуры Рунета, но и связи на более бытовом уровне, россияне должны быть готовы к замещению.

«В доинтернетную среду именно этим путем шла советская экономика в 30-е годы прошлого века и этот путь оправдался во время Великой Отечественной войны. Советская промышленность могла производить практически все, что требовалось для фронта. Сейчас акцент исключительно серьезно поставлен на защите важной информации с учетом потенциальных рисков. Но какого-то глобального рубильника у Интернета нет. Он, несмотря на специфику его эволюции и управления, не зависит от какой-то страны в одиночку. Никто не может повернуть ключ зажигания так, чтобы Интернет «лег» по всему миру», — добавляет Парфентьев.