Петербуржец пришел покупать элитный автомобиль в сопровождении льва

Санкт-Петербург, 29 декабря. Неназванный, однако очень хорошо обеспеченный в жизни житель Санкт-Петербурга явился покупать себе элитный автомобиль Rolls-Royce Phantom в сопровождении «опасного зверя» — ручного львенка, которого он принес в салон на руках. Пока состоятельный обитатель Северной столицы выбирал себе автомобиль, львенок спокойно гулял по элитному автосалону на Малой Морской улице, радуя персонал.

Как стало известно «Фонтанке.ру», мужчина купил себе редкую комплектацию Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe за 40 миллионов рублей. Автомобиль был зарегистрирован на юридическое лицо.