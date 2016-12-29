ДНР: боевики батальона «Донбасс» выгоняют людей из домов под Дебальцево

Донецк, 29 декабря. Представители ополчения ДНР рассказали о том, как обращаются с мирным населением поселка Новолуганское боевики националистического батальона «Донбасс».

Один из офицеров ДНР сообщил, что в поселок заступили военнослужащие ВСУ с подкреплением из нацбата «Донбасс». Первым делом они выставили блокпосты и начали рыть окопы по периметру поселка. Часть боевиков отправилась по домам, чтобы разместиться с удобствами. Они загнали местных жителей в подвалы, а сами обосновались в их жилищах. Явилась делегация нацбата и к местным предпринимателям, у коммерсантов в приказном порядке потребовали по 10-20 тысяч гривен на укрепление обороны поселка, занятого украинскими силовиками. Также они потребовали технику для строительства и транспортировки. «Собранные» деньги ушли в карманы националистов.