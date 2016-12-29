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Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске
Новости Сирии

Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске

Сегодня 12:32
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Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске

Сирия, 26 декабря. В результате авиационной атаки ВКС РФ в Дамаске были ликвидированы несколько полевых командиров ССА. Сирийская армия уничтожила группу террористов ИГ* на востоке Хомса. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

ВКС РФ нанесли серию аваиаударов по месту проведения тайной встречи командования боевиков Свободной сирийской армии (ССА) в Восточной Гуте. В результате воздушной операции были ликвидированы несколько полевых командиров группировки «Файлак аль-Рахман» и запрещенной на территории РФ террористической организации «Джейш аль-Ислам» – Ахмад Абдулла, Ясин аль-Вазир, «Абу Халед» и еще несколько исламистов.

ВКС РФ нанесли серию аваиаударов по месту проведения тайной встречи командования боевиков Свободной сирийской армии (ССА) в Восточной Гуте

Террористы ИГ* публично казнили палестинскую девушку, обвинив ее в сотрудничестве с правительством Сирии. Жительница Ярмука была обвинена в связях с сирийской службой разведки «Мухабарат» и казнена как шпион.

Террористы ИГ* публично казнили палестинскую девушку, обвинив ее в сотрудничестве с правительством Сирии

Продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками-оппозиционерами в районах Вади-Барада в северо-западном пригороде Дамаска. Правительственные войска уничтожили группу радикалов группировки «Джейш аль-Ислам» (деятельность организации запрещена на территории РФ) в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Латакия

Российский самолет прибыл в город Латакия. Сообщается, что на борту воздушного судна находятся сирийские дети, которые проходили лечение в России.

Провинция Алеппо

Сирийская армия и ее союзники наращивают боевую мощь в районе западного и южного фронтов в провинции Алеппо. Запрещенная в РФ террористическая группировка «Джейш аль-Фатх» также стягивает отряды в к деревням Аль-Караси и Халса в юго-западной части Алеппо. Военные источники сообщают, что правительственные войска и исламисты готовятся к ожесточенным боям за провинцию.

Провинция Хомс

Разведка правительственных войск выявила скопление террористов ИГ в восточной части провинции. Опираясь на разведданные, сирийская армия уничтожила группу исламистов количеством не менее семи боевиков в районах восточного пригорода Хомса.

Разведка правительственных войск выявила скопление террористов ИГ в восточной части провинции

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесла серию авиаударов по деревне Аль-Хажна, расположенной в северном направлении от города Дейр эз-Зор. В результате авианалета погибли мирные жители, число жертв растет. На данный момент сообщается о 12 погибших, количество пострадавших уточняется.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) развернула масштабное наступление на опорные пункты исламистов, расположенные в предместье Даръа. В результате атаки бойцы правительственных сил уничтожили группу боевиков к северо-западу от моста деревни Аль-Гария.

Сирия: карта провинций

Провинция Ракка

Продолжаются бои между курдскими отрядами народной самообороны и террористами ИГ в окрестностях деревни Аль-Махдули в западном пригороде Ракки. Данные об итогах столкновений пока уточняются.

Провинция Хама

Боевики террористических группировок «Джейш аль-Изза» и «Аль-Жабха аль-Исламия» обстреляли город Салхаб в пригороде Хамы из РЗСО «Град». Информация о пострадавших среди мирного населения пока не поступала.

Боевики ССА открыли огонь из минометов по жилому району деревни Аль-Рабиа в пригороде Хамы. В результате обстрела пострадали несколько горожан, детали уточняются.

Провинция Хасака

Курдские военные формирования арестовали 9 человек в городе Шаддади в предместье Хасаки. Их обвиняют в связях с «Исламским государством» и причастности к террористическим актам на территории провинции.

Ирак

Несколько террористов ИГ были ликвидированы в результате взрыва в одном из штабов исламистов в городе Мосул. Сообщается, что причиной взрыва стала неудачная работа по минированию машины.

Командование иракской армии заявило, что вторая фаза операции по освобождению Мосула развернется на трех направлениях от города. По словам подполковника США Стюарта Джеймса, американские войска впервые будут развернуты близ линии фронта непосредственно в черте города.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сша #сирия #алеппо
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