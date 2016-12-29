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Бард Новиков, обвиняемый в мошенничестве, освобожден из-под домашнего ареста
Общество

Бард Новиков, обвиняемый в мошенничестве, освобожден из-под домашнего ареста

Сегодня 11:59
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Бард Новиков, обвиняемый в мошенничестве, освобожден из-под домашнего ареста

Екатеринбург, 29 декабря. Бард Александр Новиков освобожден Свердловским областным судом в Екатеринбурге из-под домашнего ареста.

Как рассказали в суде, домашний арест отменен. Новая мера пресечения в отношении Новикова будет избрана следователем.

Напомним, Александр Новиков обвиняется в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса на сумму 36 млн рублей. По данным следствия, бард со своими сообщниками обманным путем завладел деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Новиков вины не признает, считает себя потерпевшим, поскольку, по его словам, вложил в строительство больше, чем остальные пайщики. 

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Алия Шарафутдинова
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