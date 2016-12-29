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Россия обеспечит себя жизненно важными лекарствами
Экономика

Россия обеспечит себя жизненно важными лекарствами

Сегодня 12:15
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Россия обеспечит себя жизненно важными лекарствами

Москва, 29 декабря. В 2018 году доля российского производства увеличится до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) благодаря развитию медицинской и фармацевтической промышленности России. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, по результатам ноября 2016 года доля отечественных препаратов составила 76%, в которую входят более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов.

«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолютно реально», — отметил чиновник.

В рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной 1 октября 2010 года по распоряжению правительства РФ, прогнозировался предельный объем финансирования в общей сумме около 188 млрд рублей на 2011–2020 годы, передает газета «Известия».

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Напомним, 24 декабря глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждено распределение в 2017 году субвенций бюджетам регионов в размере 31,609 млрд рублей для обеспечения отдельных категорий граждан медизделиями и лекарствами.

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Тимур Румянцев
#россия #лекарства #минпромторг
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