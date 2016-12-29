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Советник Путина готовит Россию к угрозе отключения от мирового Интернета
Политика

Советник Путина готовит Россию к угрозе отключения от мирового Интернета

Сегодня 12:16
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Советник Путина готовит Россию к угрозе отключения от мирового Интернета

Москва, 29 декабря. Россия должна быть готова к угрозе отключения страны от мирового Интернета, заявил советник президента России Владимира Путина по Интернету Герман Клименко.

Клименко отметил, что сценарий отключения России предусматривает проект закона о регулировании российского сегмента Интернета. Этот законопроект был разработал представителями Минкомсвязи РФ для обеспечения безопасности критически важной для государства инфраструктуры.

Он обратил внимание, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с западными странами рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Ранее Клименко отметил, что современному обществу понадобится около пяти лет для того, чтобы разработать эффективные механизмы по борьбе с киберпреступностью.

комментарии
Катерина Тимошенская
#герман клименко
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