Советник Путина готовит Россию к угрозе отключения от мирового Интернета

Москва, 29 декабря. Россия должна быть готова к угрозе отключения страны от мирового Интернета, заявил советник президента России Владимира Путина по Интернету Герман Клименко.

Клименко отметил, что сценарий отключения России предусматривает проект закона о регулировании российского сегмента Интернета. Этот законопроект был разработал представителями Минкомсвязи РФ для обеспечения безопасности критически важной для государства инфраструктуры.

Он обратил внимание, что из-за высокой вероятности «тектонических сдвигов в сторону ухудшения» в отношениях с западными странами рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Ранее Клименко отметил, что современному обществу понадобится около пяти лет для того, чтобы разработать эффективные механизмы по борьбе с киберпреступностью.